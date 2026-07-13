Adana\'da 15 Temmuz Şehit ve Gazi Aileleri Onuruna Yemek

Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları, gaziler ve aileleri onuruna yemek düzenlendi.

Vali Mustafa Yavuz ve eşi Süreyya, Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda, masaları tek tek dolaşarak şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşananların yer aldığı video gösterimi yapıldı.

Vali Yavuz, programda yaptığı konuşmada, izlenen videoda, milletin vergileriyle bu ülkenin savunmasında kullanılmak üzere emanet edilen tankların, uçakların, helikopterlerin, silahların ve mermilerin yine bu milletin evlatlarına haince doğrultulduğunu gördüklerini söyledi.

Aynı videoda söz konusu vatan, bayrak, demokrasi, cumhuriyet, bağımsızlık, birlik ve beraberlik olduğu zaman da yine bu milletin kahraman evlatlarının gözünü kırpmadan silahlara ve mermilere göğsünü siper ettiğini gördüklerini ifade eden Yavuz, şunları dile getirdi:

"Bu, gerçekten bu milletin kahramanca ortaya koyduğu en büyük mücadelelerden biridir. Hain FETÖ, bu milletin üzerine kurşunları yağdırırken bu millet savunmasız bir şekilde onlara göğsünü siper etti. Ülkesini, devletini, bağımsızlığını korudu ve inşallah da ilelebet de koruyacak. 15 Temmuz'un, o karanlık, hain darbe girişiminin yaşandığı gecenin 10'uncu yılındayız. 10 yıldır o gece yaşananları anlata anlata halen daha bitiremiyoruz, halen daha o hainliklerin her geçen gün yeni yeni deşifrelerde görüyoruz. Devletimiz tüm unsurlarıyla birlikte topyekun mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Dün nasıl ettiyse bugün de edeceğiz. Yarın da bu kararlı mücadele devam edecek. Çünkü biz ülkemizin birliğini, beraberliğini, bağımsızlığını ilelebet muhafaza ve müdafaa etme sorumluluğu içerisindeyiz."

"O gün canı pahasına irade konuldu"

Yavuz, Adana'da da Torosların evlatlarının dün olduğu gibi 15 Temmuz'da da kahramanca ülkesini savunduğuna şahitlik ettiklerini belirterek, bu coğrafyanın evlatlarının Ankara'da, İstanbul'da farklı noktalarda da gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içtiklerini dile getirdi.

Bu sene "İrade Bizim Zafer Bizim" temasının işlendiğini belirten Yavuz, şöyle devam etti:

"O gün canı pahasına irade konuldu. 81 ilimizde meydanlarda, sokaklarda, alanlarda FETÖ'cü alçaklara karşı irade konuldu ve zafer kazanıldı. İnşallah ilelebet bu zaferi taçlandırarak hep birlikte devam edeceğiz. Ama bu burada bitmemesi lazım. Bizim, yaşananları gelecek kuşaklara aktarmamız lazım. Çok daha fazla cumhuriyetimize, demokrasimize, bağımsızlığımıza, birliğimize, beraberliğimize, ülkemize sahip çıkmamız lazım. Birbirimizle daha çok kenetlenmemiz lazım. Sımsıkı sarılmamız lazım. O açıdan bizler buradan dersler çıkartıp bu dersleri gelecek kuşaklara aktararak ülkemize sahip çıkmamız lazım.

Yavuz, vatanı, bayrağı, mukaddesatı, birliği, beraberliği ve bağımsızlığı uğruna şehit olanlara ve vefat eden gazilere Allah'tan rahmet, sağ olan gazilere sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diledi.

Program duanın ardından sona erdi.

Programa, 6'ncı Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.