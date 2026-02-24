Adana'da 1515 Kaçak Oyuncak Ele Geçirildi - Son Dakika
Adana'da 1515 Kaçak Oyuncak Ele Geçirildi

Adana\'da 1515 Kaçak Oyuncak Ele Geçirildi
24.02.2026 10:39
Adana'da bir otobüste yapılan aramada 1515 gümrük kaçağı oyuncak bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'da 1515 gümrük kaçağı oyuncak ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen şehirler arası yolcu otobüsünü merkez Seyhan ilçesinde durdurdu.

Ekipler, otobüsün bagajında yaptıkları aramada 6 çuvalda 1515 gümrük kaçağı oyuncak ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 1515 Kaçak Oyuncak Ele Geçirildi

SON DAKİKA: Adana'da 1515 Kaçak Oyuncak Ele Geçirildi - Son Dakika
