Adana'da 2.7 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da kaçak 2 milyon 730 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki iki depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, kaçak 2 milyon 730 bin makaron ele geçirdi, 1 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüpheli, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
