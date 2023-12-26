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Adana'da 20 Milyon TL Değerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 20 Milyon TL Değerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Adana'da yapılan operasyonda, bir depo ve park halindeki kamyonette piyasa değeri 20 milyon 224 bin TL olan 10 milyon 800 bin adet kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

26.12.2023 - 10:00,
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ADANA'da, operasyon düzenlenen depo ve park halindeki kamyonette, piyasa değeri 20 milyon 224 bin TL olan kaçak doldurulmuş 10 milyon 800 bin adet sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'deki bir depoda yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, Halit G.'nin deposuna operasyon düzenledi. Depoda ve park halindeki kamyonette arama yapan polis, piyasa değeri 20 milyon 224 bin TL olan kaçak doldurulmuş 10 milyon 800 bin adet sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan Halit G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

Adana\'da 20 Milyon TL Değerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adana'da 20 Milyon TL Değerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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