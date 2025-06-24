Adana'da 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana'da hakkında çeşitli suçlardan 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karasoku Mahallesi'nde yaptıkları denetimde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında 6,2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen ve isminin Fahri E. olduğunu öne süren şüpheli, 5 Ocak Şehit Veli Ataşçı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Parmak izi incelemesi sonucunda zanlının, 4 suçtan 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Abdulkadir E. (46) olduğu belirlendi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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