Adana\'da 32 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerinin denetimlerinde 32 ruhsatsız silah ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş denetimlerini 12-18 Mayıs'ta sürdürdü.
Bazı ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda ruhsatsız 26 tabanca ve 6 av tüfeği, çok sayıda mermi ile bir miktar uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 43'ü tutuklandı.
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