Adana'da 32 Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı
Adana'da 32 Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

09.04.2026 09:58
Uyuşturucu suçlarından aranan 32 hükümlü Adana'da yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Adana'da haklarında uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 2 ile 23 yıl 9 ay arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 32 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 32 Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Adana'da 32 Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı - Son Dakika
