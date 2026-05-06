Adana'da 34 Hükümlü Yakalandı

Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 hükümlü yakalandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Nisan-4 Mayıs'ta ilçe genelindeki sokak ve caddelerde yaptığı denetimlerde şüpheli buldukları kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi.
Kontrollerde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Öte yandan, çeşitli suçlardan haklarında gözaltı kararı bulunan 230 şüpheli de yakalanarak emniyete götürüldü.
