Adana'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 04.26'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 8,6 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. AFAD, deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığını bildirildi. Yapılan açıklamada "Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.26'da meydana gelen ve Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Niğde illerimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.