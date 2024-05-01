Adana'da yapılan operasyonda 43 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da yapılan operasyonda 43 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana\'da yapılan operasyonda 43 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 43 ruhsatsız silah ele geçirildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 21 tabanca, 17 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, mermi ve kartuşlar ile bir miktar uyuşturucu bulundu. 32 şüpheli tutuklandı ve 244 aranan kişi yakalandı.

01.05.2024 10:51
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polisin gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde 43 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Nisan'da ilçe genelinde yaptığı operasyon ve denetimlerde çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.

Çalışmada, ruhsatsız oldukları tespit edilen 21 tabanca, 17 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile bir miktar uyuşturucu bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 32 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 244 kişiyi de yakaladı.

Kaynak: AA

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