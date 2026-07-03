Adana'da Atıksu Arıtma Tesisi ve Kolektör Hattı Projesi Hayata Geçiriliyor

(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek Doğankent, Solaklı, Yunusoğlu Kolektör Hattı ve Grup Atıksu Arıtma Tesisi projesinde çalışmalar başladı. Yaklaşık 12 milyon euro yatırım bedeline sahip proje tamamlandığında, 7 mahallede yaşayan yaklaşık 60 bin vatandaşa hizmetten yararlanacak.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Kolektör Hattı ve Grup Atıksu Arıtma Tesisi projesini başlattı. Doğankent, Solaklı, Yunusoğlu, Havutlu, Taşçı, Denizkuyusu ve Sakızlı mahallelerini kapsayan proje ile bölgenin atık suları modern sistemlerle toplanarak arıtılacak. Böylece atık suyun doğaya kontrolsüz şekilde karışmasının önüne geçilirken, çevrenin ve yer altı su kaynaklarının korunmasına katkı sağlanacak. Proje kapsamında günlük 15 bin 797 metreküp kapasiteli atıksu arıtma tesisi, yaklaşık 11,4 kilometre atıksu kolektör hattı, 2,8 kilometre terfi hattı ve 4 adet paket tip terfi merkezi inşa ediliyor. Tesisin mekanik, elektrik ve otomasyon sistemleri de kurularak güvenli ve verimli şekilde işletilmesi sağlanacak.

2027'DE TAMAMLANACAK

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kötü koku, taşkın ve çevresel riskler önemli ölçüde azaltılacak; daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturulacak. Çalışmaların 2027 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, ASKİ Genel Müdürü Mansur Aladağ'dan bilgi aldı. Geçer, yatırımın hem halk sağlığının korunmasına hem de su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.