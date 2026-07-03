Adana'da Atıksu Arıtma Tesisi ve Kolektör Hattı Projesi Hayata Geçiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Atıksu Arıtma Tesisi ve Kolektör Hattı Projesi Hayata Geçiriliyor

03.07.2026 11:16  Güncelleme: 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da ASKİ tarafından 12 milyon euro yatırımla hayata geçirilen Doğankent, Solaklı, Yunusoğlu Kolektör Hattı ve Grup Atıksu Arıtma Tesisi projesinde çalışmalar başladı. Proje ile 7 mahallede yaşayan yaklaşık 60 bin vatandaşın atık suları modern sistemlerle arıtılacak, çevre ve yer altı su kaynakları korunacak. Çalışmaların 2027'de tamamlanması planlanıyor.

(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek Doğankent, Solaklı, Yunusoğlu Kolektör Hattı ve Grup Atıksu Arıtma Tesisi projesinde çalışmalar başladı. Yaklaşık 12 milyon euro yatırım bedeline sahip proje tamamlandığında, 7 mahallede yaşayan yaklaşık 60 bin vatandaşa hizmetten yararlanacak.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Kolektör Hattı ve Grup Atıksu Arıtma Tesisi projesini başlattı. Doğankent, Solaklı, Yunusoğlu, Havutlu, Taşçı, Denizkuyusu ve Sakızlı mahallelerini kapsayan proje ile bölgenin atık suları modern sistemlerle toplanarak arıtılacak. Böylece atık suyun doğaya kontrolsüz şekilde karışmasının önüne geçilirken, çevrenin ve yer altı su kaynaklarının korunmasına katkı sağlanacak. Proje kapsamında günlük 15 bin 797 metreküp kapasiteli atıksu arıtma tesisi, yaklaşık 11,4 kilometre atıksu kolektör hattı, 2,8 kilometre terfi hattı ve 4 adet paket tip terfi merkezi inşa ediliyor. Tesisin mekanik, elektrik ve otomasyon sistemleri de kurularak güvenli ve verimli şekilde işletilmesi sağlanacak.

2027'DE TAMAMLANACAK

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kötü koku, taşkın ve çevresel riskler önemli ölçüde azaltılacak; daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturulacak. Çalışmaların 2027 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, ASKİ Genel Müdürü Mansur Aladağ'dan bilgi aldı. Geçer, yatırımın hem halk sağlığının korunmasına hem de su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Kaynak: ANKA

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Yerel Haberler, Doğankent, Belediye, Solaklı, Güncel, Adana, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Atıksu Arıtma Tesisi ve Kolektör Hattı Projesi Hayata Geçiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta Kızılırmak’ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2’si kayboldu Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu
Zakkum yedikten sonra fenalaştı Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
İlk gününde yoğun ilgi Depozito makineleri önünde metrelerce sıra İlk gününde yoğun ilgi! Depozito makineleri önünde metrelerce sıra
Kamuran İnselel’e büyük vefasızlık Belediye görevlileri defnetti Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
Sinan Akçıl ve Murda Arasında Milli Marş Polemiği Sinan Akçıl ve Murda Arasında Milli Marş Polemiği

12:06
Teklif Meclis’te En düşük emekli aylığı belli oldu
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
11:31
Deniz Göktaş’a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu’na protesto
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto
10:36
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı Milyonları etkileyen ödemeler arttı
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı
10:12
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende
İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 12:49:29. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Atıksu Arıtma Tesisi ve Kolektör Hattı Projesi Hayata Geçiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.