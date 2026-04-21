Adana'da 60 Şoföre Ceza Yağdı

21.04.2026 10:33
Adana'da kuralları ihlal eden 60 sürücüye 198 bin lira ceza kesildi, bir şoför gazetecilere hakaret etti.

ADANA'da işlek cadde ve meydanlarda gereksiz korna kullanan, emniyet kemeri takmayan ve direksiyon başında cep telefonuyla konuştuğu belirlenen 60 dolmuş ve otobüs şoförüne 198 bin 739 lira para cezası kesildi. Gereksiz korna çaldığı belirlenerek durdurulan otobüs şoförü Osman K. (46) gazetecilere hakaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek cadde ve meydanlarında gereksiz korna kullanan, emniyet kemeri takmayan ve direksiyon başında cep telefonuyla konuşan toplu taşıma aracı sürücülerine yönelik uygulama yaptı. Trafiğin yoğun olduğu Abidinpaşa, Sefa Özler ve Ulus caddelerinde konuşlanan sivil ekipler ve dron ile kurallara uymayan otobüs ve dolmuş şoförlerini tespit etti. Uygulama kapsamında 60 araç, ihlallerin tespit edildiği noktanın ilerisinde polis tarafından durduruldu. Bazı sürücüler polise itiraz ederek cezadan kurtulmaya çalıştı. Bu sırada zaman zaman tansiyon yükseldi.

18 BİN LİRA CEZA KESİLİ, KADIN GAZETECİYE HAKARET ETTİ

Gereksiz korna kullandığı gerekçesiyle durdurulan otobüs sürücülerinden Osman K., kendisini görüntüleyen gazetecilere hakaret etti. Osman K.'ye, 'Tedbirsiz ve saygısız araç sürme' ve 'Psikoteknik belgesi olmadan ticari araç sürme' maddelerinden 18 bin lira ceza kesildi. Yaklaşık 2 saat süren uygulamanın sonunda 60 sürücüye 198 bin 739 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

10:43
10:36
10:12
09:50
09:01
07:38
