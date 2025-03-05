Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği Düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Alidede Mahallesi'nde 25 kadına 'Üretim ve Dayanışma Farkındalığı Etkinliği' düzenleyerek kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki yerini güçlendirmeyi hedefledi.

05.03.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kadın Danışma Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Alidede Mahallesi'nde yaşayan 25 kadına "Üretim ve Dayanışma Farkındalığı Etkinliği" düzenledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 11 güne yayılan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kadın Danışma Merkezi, Alidede Mahallesi'nde yaşayan 25 kadına yönelik etkinlik düzenledi. Üretim ve Dayanışma Farkındalığı Etkinliği'ne katılan 25 kadın Sabun Atölyesi'nde sabun üretimi konusunda bilgi aldı, ardından kendi sabunlarını yaparak geleneksel el sanatlarına dair deneyim yaşadı. Sabun Atölyesi'ndeki etkinlikte kadınlar, sabun yapımının tarihçesini ve doğal malzemelerle üretim şeklini öğrendi.

Atölye çalışmasının ardından, Hamam Kültürü Tanıtım Merkezi gezildi. Tarihi hamamların yüzyıllardır kadınların bir araya gelip sosyalleştiği, dayanışma içinde bulunduğu önemli mekanlar olduğu anlatıldı. Ayrıca hamam geleneği, temizlik ritüelleri ve hamam kültürünün sosyal hayattaki yeri üzerine bilgi verildi. Kadınlar, tarihi hamamın atmosferini deneyimleyerek geçmişten bugüne gelen kültürel mirası yakından tanıma fırsatı buldu.

"Dayanışmayı güçlendiren bir etkinlikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anmış olduk"

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay, kadınların toplumsal hayattaki yerinin güçlenmesine yönelik çalışmaların önemine vurgu yaparak, kadın dayanışmasının ve üretkenliğinin desteklenmesi gerektiğini belirtti. Dolançay, "Bu tür etkinlikler, kadınların sadece tüketici değil, üretici ve aktarıcı rollerini de vurgulayarak, onların ekonomik ve sosyal hayattaki yerini güçlendirme fırsatı sunmaktadır. 8 Mart'ın ruhuna uygun olarak, kadın emeğinin geçmişten günümüze uzanan değerini vurgulayan bu tür etkinlikler, farkındalık yaratmak ve kadınların kolektif gücünü desteklemek açısından büyük önem taşımaktadır. Bu anlamlı günde, kadınlarımızın hem öğrenip hem üretebildiği, dayanışmayı güçlendiren bir etkinlikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anmış olduk" dedi.

Kaynak: ANKA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, 8 Mart, Güncel, Kültür, Kadın, Yaşam, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Öcalan’ın çağrısından sonra ’’PKK silah bırakır mı’’ anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Öcalan'ın çağrısından sonra ''PKK silah bırakır mı?'' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
10:42 Ekrem İmamoğlu “sahte diploma“ soruşturmasında ifade verdi Ekrem İmamoğlu "sahte diploma" soruşturmasında ifade verdi
18:34 Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor
18:34 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir
18:34 Zorlu Holding’de yeni CEO belli oldu Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu
18:20 Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı
18:05 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı
17:30 Putin, Trump yönetimine İran’la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti Putin, Trump yönetimine İran'la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti
17:27 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı
17:26 DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 13:24:30. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.