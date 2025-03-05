Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği Düzenlendi

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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kadın Danışma Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Alidede Mahallesi'nde yaşayan 25 kadına "Üretim ve Dayanışma Farkındalığı Etkinliği" düzenledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 11 güne yayılan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kadın Danışma Merkezi, Alidede Mahallesi'nde yaşayan 25 kadına yönelik etkinlik düzenledi. Üretim ve Dayanışma Farkındalığı Etkinliği'ne katılan 25 kadın Sabun Atölyesi'nde sabun üretimi konusunda bilgi aldı, ardından kendi sabunlarını yaparak geleneksel el sanatlarına dair deneyim yaşadı. Sabun Atölyesi'ndeki etkinlikte kadınlar, sabun yapımının tarihçesini ve doğal malzemelerle üretim şeklini öğrendi.

Atölye çalışmasının ardından, Hamam Kültürü Tanıtım Merkezi gezildi. Tarihi hamamların yüzyıllardır kadınların bir araya gelip sosyalleştiği, dayanışma içinde bulunduğu önemli mekanlar olduğu anlatıldı. Ayrıca hamam geleneği, temizlik ritüelleri ve hamam kültürünün sosyal hayattaki yeri üzerine bilgi verildi. Kadınlar, tarihi hamamın atmosferini deneyimleyerek geçmişten bugüne gelen kültürel mirası yakından tanıma fırsatı buldu.

"Dayanışmayı güçlendiren bir etkinlikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anmış olduk"

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay, kadınların toplumsal hayattaki yerinin güçlenmesine yönelik çalışmaların önemine vurgu yaparak, kadın dayanışmasının ve üretkenliğinin desteklenmesi gerektiğini belirtti. Dolançay, "Bu tür etkinlikler, kadınların sadece tüketici değil, üretici ve aktarıcı rollerini de vurgulayarak, onların ekonomik ve sosyal hayattaki yerini güçlendirme fırsatı sunmaktadır. 8 Mart'ın ruhuna uygun olarak, kadın emeğinin geçmişten günümüze uzanan değerini vurgulayan bu tür etkinlikler, farkındalık yaratmak ve kadınların kolektif gücünü desteklemek açısından büyük önem taşımaktadır. Bu anlamlı günde, kadınlarımızın hem öğrenip hem üretebildiği, dayanışmayı güçlendiren bir etkinlikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anmış olduk" dedi.