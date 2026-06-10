Adana'da 9 Firari Hükümlü Yakalandı

ADANA'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü, polisin operasyonuyla yakalanıp, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında 'Hırsızlık', 'Dolandırıcılık', 'Yağma' ve 'Kasten yaralama' gibi suçlardan kesinleşmiş hapsi cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma yaptı. Adresleri tespit edilen 9 firari hükümlü, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlüler önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: Adana,