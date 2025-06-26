Adana\'da 9 milyon makaron ele geçirildi

Adana'da gümrük kaçağı 9 milyon 170 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda, gümrük kaçağı 9 milyon 170 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.