Adana\'da 9 milyon makaron ele geçirildi

Adana'da gümrük kaçağı 9 milyon 170 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi.
Depoda, gümrük kaçağı 9 milyon 170 bin makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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