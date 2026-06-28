Adana\'da Aile ve Çocuk Şenliği

Adana'da aile bağlarının güçlendirilmesi, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla "Aile ve Çocuk Şenliği" gerçekleştirildi.

Valiliğin öncülüğünde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 20 paydaş kurumun desteğiyle Merkez Park'ta gerçekleştirilen şenlikte aileler bir araya geldi.

Şenliğe katılan anne ve babalar çocuklarıyla ahşap boyama atölyesinden bilgi yarışmasına, karaokeden spor etkinliklerine kadar birçok aktiviteye katılarak eğlendi.

Vali Mustafa Yavuz, etkinlik alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, ailelerin çocukları için en güvenli limanlar olduğunu söyledi.

Adana'nın şenlik ve festivaller şehri olduğunu ifade eden Yavuz, "Çocuklarımıza koşulsuz sevgimizi göstermemiz, onları bağrımıza basmamız lazım. Hem ailenin varlığına, birliğine ve önemine dikkat çekip hem de çocuklarımızın o aile içerisindeki mutlu bir yuvaya kavuşması için çeşitli etkinliklerle bugünü onlara ayırdık. İnşallah bundan sonra Adana'da ailelerimizle hep güzelliklerin, mutlulukların, sevginin, sevincin bol olduğu bir yıl olsun." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa da etkinliğe katılan ailelere teşekkür ederek, 500'üncü çocuğu koruyucu ailesiyle buluşturduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından ailelerle 30 Haziran Koruyucu Aile Günü anısına pasta kesildi.

Şenliğe Vali Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz ile kamu kurumlarının il müdürleri de katıldı.