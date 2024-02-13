Adana\'da Alkollü Sürücüye 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Adana'da alkollüyken kullandığı pikabıyla çarptığı motosikletteki sürücünün ölümüne, eşinin de ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ümit T. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanık Ümit T'nin kullandığı pikabın, karşı şeritte seyreden Murat G. idaresindeki motosiklete çarptığını, sanığın birden fazla kural ihlali yaptığını ve olay sırasında 1,50 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini belirtti.
Savcı, ayrıca Ümit T'nin 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen "şeride tecavüz etme", "şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama" ve "alkollü araç kullanma" nedenleriyle kazanın meydana gelişinde asli ve tam kusurlu bulunduğunu bildirerek, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan sanığın cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ümit T. olay günü eşiyle göl kenarına gittiklerini ve alkol aldığını ifade etti.
Alkolün etkisinin geçtiği düşüncesiyle aracıyla yola çıktığını anlatan Ümit T, "Kendi şeridimde normal hızla seyir halindeyken aniden karşı şeritten bir motosiklet üzerime doğru geldi. Hemen frene bastım. Ben, maktul ve eşinin bulunduğu şeride geçmedim. Kazadan dolayı pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." savunmasını yaptı.
Mahkeme heyeti, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Merkez Çukurova ilçesinde 23 Haziran 2023'te meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu belirtilen Ümit T. yönetimindeki pikabın çarptığı motosikletteki sürücü Murat G. (45) hayatını kaybetmiş, arkasındaki eşi Medine G. (48) ağır yaralanmıştı. Ümit T. ise kazadan bir gün sonra tutuklanmıştı.
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