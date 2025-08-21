Adana\'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde anızdan başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Turunçlu Mahallesi'ndeki bir tarlada anızdan başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 40 araç ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 125 personel sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
