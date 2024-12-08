Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobil ve midibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Karataş Caddesi'nde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 05 EL 529 plakalı midibüs ile karşı yönden gelen 01 AYL 746 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Araç Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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