ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Adana'nın Karataş ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Ağır yaralı Zeynel Kılınç (60), tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı 4 kişinin hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Arazi Kavgası: 2 Ölü - Son Dakika
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