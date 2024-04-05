Adana\'da arı kovanı yüklü kamyonet devrildi, 1 kişi yaralandı

Adana'da arı kovanı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 ASU 411 plakalı arı kovanı yüklü kamyonet, Adana- Kozan kara yolu İmamoğlu kavşağında devrildi.
Devrilen kamyonetin kasasındaki birkaç kovan yola saçıldı.
Yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel elbiselerle arı kovanlarını başka araca nakletti.
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir işçi servisi, yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazada 5 işçi yaralandı. Kaza sonucunda araçta bulunan işçiler hastaneye kaldırılırken, sürücü ise yara almadan kurtuldu. Kazanın sebebi olarak önündeki aracın aniden şerit değiştirmesi iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor yönetimi, Teknik Direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 'Teknik direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Her iki taraf için hayırlısı olsun.' ifadelerine yer verildi.
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