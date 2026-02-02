Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden Su Taşkınlarına İlişkin Açıklama - Son Dakika
Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden Su Taşkınlarına İlişkin Açıklama

02.02.2026 13:49  Güncelleme: 15:05
Adana Büyükşehir Belediyesi, son günlerde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu su taşkınlarına ilişkin açıklama yaptı. 492 iş makinesi ve bin 672 personel ile sahada çalışma yapıldığı, 3 bin 762 sorunun çözüme kavuşturulduğu bildirildi.

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, şiddetli yağış nedeniyle kentte meydana gelen su taşkınlarına ilişkin, "Ekiplerimiz; Adana Büyükşehir Belediyesi ve DSİ başta olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde, 492 iş makinesi ve bin 672 personel ile sahada yoğun mesai yapmıştır. Yürütülen çalışmalar kapsamında abonelerimiz tarafından bildirilen 3 bin 762 sorun çözüme kavuşturulmuştur" açıklamasını yaptı.

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından aşırı yağışlara bağlı olarak meydana gelen su taşkınlarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adana'da son günlerde etkili olan ve kısa sürede metrekareye düşen 138 kilogram yağış miktarı mevsim normallerinin çok üzerinde gerçekleşti. Metrekareye 100 kilogramın üzerindeki yağış miktarı doğal afet olarak nitelendirilirken, metrekareye düşen 138 kilogram yağış, taşkınlara neden olmuştur.

Yaşanan su baskınları ve taşkınlar; yalnızca anlık yağışlarla sınırlı olmayıp, 50 yılın birikimi olan plansız kentleşme, dere yataklarının zaman içerisinde doldurulması, daraltılması ve imara açılması gibi yapısal sorunların sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum, özellikle yoğun yağış anlarında mevcut su taşıma kapasitesinin aşılmasına neden olmaktadır.

Kent genelinde birçok dere ve kanalda su seviyeleri kritik doluluk noktasına ulaşmıştır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında bulunan Sarıçam Deresi ile PTT Evleri Mahallesi'ndeki sulama kanalında su seviyesinin yükselmesi sonucu, çevrede taşmalar yaşanmış, bazı bölgelerde geçici su baskınları meydana gelmiştir.

Ekiplerimiz; Adana Büyükşehir Belediyesi ve DSİ başta olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde, 492 iş makinesi ve bin 672 personel ile sahada yoğun mesai yapmıştır. Aşırı yağış koşulları dikkate alınarak suyun kontrollü tahliyesi, kanal ve ızgara temizliği ile gerekli güvenlik önlemleri kesintisiz şekilde sürdürülmüştür. Yürütülen çalışmalar kapsamında abonelerimiz tarafından bildirilen 3 bin 762 sorun çözüme kavuşturulmuştur.

ASKİ Genel Müdürlüğü olarak şiddetli yağışların etkisini azaltmaya yönelik altyapı çalışmalarımızı planlı şekilde sürdürerek, mevcut risklerin azaltılması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması adına kalıcı çözümler üretmeye yönelik projelerimize devam ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: ANKA

