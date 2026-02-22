Adana'da Barajlar Taşma Noktasında

1) KURAKLIK TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA KALAN ADANA'DA BARAJLAR DOLDU TAŞTI

ADANA'da yağışlar sonrası Çatalan ve Seyhan Gölü barajlarında su seviyesi yükseldi. Çatalan'da doluluk oranı yüzde 93, Seyhan Barajı'nda yüzde 64,9'a ulaştı. Taşkın uyarısının verildiği kentte, Devlet Su İşleri (DSİ) 6'ncı Bölge Müdürlüğü baraj kapaklarını açtı. Seyhan Nehri'nin debisinin artması ile çevredeki yüzlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı.

Hava sıcaklığının yazın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve kuraklığın etkili olduğu kentte, barajların doluluk oranı tehlikeli seviyelere geriledi. Uzun süredir devam eden kuraklığın ardından geçen ay başlayan ve son 1 haftadır aralıksız süren sağanak, barajlara can suyu oldu. Sağanağın ardından dağlardaki karın da erimesi ile barajlardaki su seviyesi arttı. Kentin büyük bölümünün içme suyu ihtiyacını karşılayan ve doluluk oranı yazın yüzde 14 olarak ölçülen Çatalan Barajı'nda doluluk oranı, yağışlar ile birlikte yüzde 93'e yükseldi. Seyhan Barajı'nda da doluluk yüzde 16 seviyelerinden, yüzde 64,9'a yükseldi.

'SEYHAN NEHRİ TAŞABİLİR' UYARISI

Barajların doluluk oranının yüksek seviyelere ulaşmasının ardından barajın işletme esasları doğrultusunda kontrollü olarak su tahliyesi kararlaştırıldı. Adana Valiliği, barajlardaki suyun tahliye edileceği Seyhan Nehri debisinde artış olacağını öngörerek, nehir yatağı çevresinde önlem alınması için uyarıda bulundu. AFAD ekipleri de nehir kenarındaki mahalleleri gezerek, bu durumu vatandaşlara bildirdi. Uyarıların ardından Devlet Su İşleri (DSİ) 6'ncı Bölge Müdürlüğü, kontrollü su tahliyesi için baraj kapaklarını açtı. Seyhan Nehri'nin debisinin artması ile çevredeki yüzlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı.

'ARTIK BARAJLARIMIZ DOLMUŞ DURUMDA'

Kent sakinlerinden Erol Teker, "Son 4-5 yıldır kuraklıkla mücadele ediyorduk. Çiftçilerimiz tarlalarında su sıkıntısı yaşıyordu. Artık barajlarımız dolmuş durumda; bu da bolluk ve bereket anlamına geliyor. Önümüzdeki dönemde ürünlerin artacağını, kuraklığın azalacağını ve fiyatların düşeceğini düşünüyorum. Ayrıca nehrimizin Taş Köprü ve Merkez Cami manzarasını suyla doldurması, kente ayrı bir güzellik kattı" dedi.