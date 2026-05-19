Adana'da Bayram Kutlamalarında Özel Gösteri

19.05.2026 15:07
Down sendromlu gencin Türk bayraklı kostümüyle yaptığı gösteri, Adana'da büyük ilgi topladı.

ADANA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında Down sendromlu gencin Türk bayraklı kostümüyle yaptığı gösteri ilgi topladı.

Kentte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Atatürk Parkı'nda anıta çelenk konulmasıyla başladı. Burada toplanan gençler, bando eşliğinde Türk bayraklarıyla kortej oluşturup, törenin düzenleneceği Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Adana Valisi Mustafa Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ile milletvekilleri, kent protokolü ve vatandaşların katıldığı törende günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Daha sonra halk oyunları, jimnastik, tekvando ve muay thai gösterileri sergilendi. TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi koro grubu Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni seslendirdi. Kurttepe Ortaokulu öğrencilerinden oluşan folklor takımı ise kebap, pamuk, portakal gibi Adana'nın simgelerini koreografilerine taşıdığı halk oyunları gösterileri büyük alkış aldı. Yabancı üniversite öğrencilerinin dans gösterileri de ilgiyle izlendi.

ÖZEL ÖĞRENCİLER DE SAHNEDEYDİ

Öte yandan, Down sendromlu özel öğrenciler de sahneye çıktı. İki öğrencinin zeybek gösterisinin ardından Down sendromlu diğer bir gencin Türk bayraklı kostümüyle sergilediği gösteri büyük beğeni topladı. Programda, kentteki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödül ve plaketleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Haber-Kamera: Gülşah ATICI/ADANA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

