Adana'da Berber Saldırısı: Yaralı Var

ADANA'da kimliği belirsiz kişinin tıraş olan husumetlisine tabancayla düzenlediği saldırıda berber yaralandı. Saldırının hedefindeki kişi berber koltuğunu siper ederek kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kapüşonla gizleyen kimliği belirsiz kişi, berber dükkanına girerek bu sırada tıraş olan husumetlisine tabancayla ateş etti. Silahtan çıkan mermiler, berbere isabet etti. Yaralanan berber yere yığıldı. Şüpheli, husumetlisine defalarca ateş etmeye devam etti. Berber koltuğunu kaldırıp bedenine siper eden husumetlisi, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekiler olay yerine gelerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Serhat GÜLER- Kamera: ADANA,