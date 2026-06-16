Adana'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren iki kişi, itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Ege Bağatur Bulvarı'nda DSİ'ye ait sulama kanalına giren iki kişi akıntıya kapıldı.
Boğulma tehlikesi geçiren iki kişiyi fark edenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirip olaya müdahale etti.
Çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekibinin yardımıyla sulama kanalından çıkarılan iki kişi, hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Boğulma Tehlikesi: İki Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?