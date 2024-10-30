Boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalıştı, yetmedi darbetti

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, boşanma aşamasındaki karısını kaçırma girişiminde bulunan kişi tutuklandı.

Bir çocuk annesi 25 yaşındaki Selin İ., 30 yaşındaki eşi Koray İ'den şiddet gördüğü gerekçesiyle 3 ay önce evini terk ederek Bahçeşehir Mahallesi'ndeki ailesinin yanına yerleşti. Markete çıkan kadını, kaçırmaya çalışan Koray İ., direnen kadını darbetmeye başladı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ SAVURUYORMUŞ

Eşinden ayrılmak için boşanma davası açan Selin İ, markete gitmek için sokağa çıktığı sırada arkasından başkasının kullandığı hafif ticari araçla gelen eşi tarafından zorla kaçırılmaya çalışıldı. Kadının direnmesi üzerine Koray İ, araca binerek olay yerinden kaçtı. Daha sonra Selin İ, telefonla polisi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koray İ'yi yakalamak için araştırma başlattı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüpheli Koray İ'yi yakaladı. Eşini öldürmekle de tehdit ettiği öne sürülen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



ARACI KULLANAN ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis ekipleri, olayda aracı kullanan şüpheliyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor. Selin İ'nin kaldığı evden dışarıya çıkması ve boşanma aşamasındaki kocasının hafif ticari araçla arkasından gelmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Koray İ'nin eşini zorla araca bindirmeye çalıştığı, kadının direnmesi üzerine araca binip uzaklaşması da yer alıyor.