Boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalıştı, yetmedi darbetti - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalıştı, yetmedi darbetti

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Adana'da boşanma aşamasında olduğu Selin İ. isimli kadını, başka biri tarafından kullanılan araçla kaçırmaya çalışan Koray İ. tutuklandı. Araca binmemek için direnen kadını sokak ortasında darbeden adamın, daha önce de eşine şiddet uyguladığı bu sebeple Selin İ.'nin dava açtığı öğrenildi. Kaçırma girişimi, güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken arabayı kullanan diğer şüpheli hakkında yakalama çalışmaları başlatıldı.

30.10.2024 14:16
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, boşanma aşamasındaki karısını kaçırma girişiminde bulunan kişi tutuklandı.
Bir çocuk annesi 25 yaşındaki Selin İ., 30 yaşındaki eşi Koray İ'den şiddet gördüğü gerekçesiyle 3 ay önce evini terk ederek Bahçeşehir Mahallesi'ndeki ailesinin yanına yerleşti. Markete çıkan kadını, kaçırmaya çalışan Koray İ., direnen kadını darbetmeye başladı.

Boşanma aşamasındaki kadını kaçırmaya çalıştı, yetmedi darbetti

ÖLÜM TEHDİTLERİ SAVURUYORMUŞ

Eşinden ayrılmak için boşanma davası açan Selin İ, markete gitmek için sokağa çıktığı sırada arkasından başkasının kullandığı hafif ticari araçla gelen eşi tarafından zorla kaçırılmaya çalışıldı. Kadının direnmesi üzerine Koray İ, araca binerek olay yerinden kaçtı. Daha sonra Selin İ, telefonla polisi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koray İ'yi yakalamak için araştırma başlattı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüpheli Koray İ'yi yakaladı. Eşini öldürmekle de tehdit ettiği öne sürülen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Boşanma aşamasındaki kadını kaçırmaya çalıştı yetmedi darbetti


ARACI KULLANAN ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis ekipleri, olayda aracı kullanan şüpheliyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor. Selin İ'nin kaldığı evden dışarıya çıkması ve boşanma aşamasındaki kocasının hafif ticari araçla arkasından gelmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Koray İ'nin eşini zorla araca bindirmeye çalıştığı, kadının direnmesi üzerine araca binip uzaklaşması da yer alıyor.

Boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalıştı, yetmedi darbetti
Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Seyhan, adana, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalıştı, yetmedi darbetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ferhat eser:
    bir kadın namussuzluk yapmamışsa o kadına şiddet uyglamak adiliktir anlaşamıyorsan otur güzelce konuş boşan kadına el kaldıran insan test yaptırsın godoşluk değerleri ortaya çıkar 11 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    yinemi adana 4 4 Yanıtla
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