Boşanma aşamasındaki kadını taşla vurarak öldüren koca tutuklandı

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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, boşanma aşamasındaki kocasının başına taşla vurduğu kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, bir süredir ayrı yaşayan Ayşe D. (52) ve Murat D. (55), Dervişiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde tartıştı.

Yoldan aldığı taşla boşanma aşamasındaki karısının başına vurmaya başlayan Murat D, olaya müdahale eden vatandaşlar tarafından darbedildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Vatandaşlar, kaçmasına izin vermedikleri yaralı zanlıyı polis ekiplerine teslim etti.

Ağır yaralanan Ayşe D, sağlık ekibince kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan zanlı Murat D. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.