Adana'da Çalılık Alanda Yangın Söndürüldü

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Menekşe Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bir noktadaki çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını büyümeden kısa sürede söndürdü.