Adana'da Çalınan Motosikleti Plakasız Araçla Kaçıran Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Çalınan Motosikleti Plakasız Araçla Kaçıran Şüpheli Yakalandı

Adana\'da Çalınan Motosikleti Plakasız Araçla Kaçıran Şüpheli Yakalandı

Adana'da bir motosikletin çalınması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, motosikleti çalan şüpheli, plakasız hafif ticari aracına akaryakıt alırken yakalandı. Şüpheli, tutuklandı.

19.02.2024 10:07
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Adana'da, çaldığı motosikleti koyduğu plakasız hafif ticari aracına akaryakıt alınca kimliği ve adresi belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde 11 Şubat'ta Ahmet C'ye ait motosikletin apartman bahçesinden çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, düz kontak yapamadığı motosikleti plakasız hafif ticari aracının arkasına yükleyerek götüren zanlının bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığını belirledi.

Akaryakıt istasyonuna sisteme kayıt için plakasını veren ve ödemeyi kredi kartıyla yapan zanlının M.K. olduğu tespit edildi.

Adresi de belirlenen M.K, merkez Seyhan ilçesindeki evine düzenlenen baskınla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Çalınan Motosikleti Plakasız Araçla Kaçıran Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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