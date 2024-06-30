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Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ADANA - Adana'da çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesinde orman yangını çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale etti. Havadan bir uçak ve iki helikopter karadan ise çok sayıda arasöz ile müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler ormanlık alanda soğutma çalışmalarına devam ediyor.