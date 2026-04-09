Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Cinayet: Gençler Google Konumuyla Gitti

09.04.2026 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yusuf Çelik'in cinayetinde, şüpheliler konum bilgisiyle olay yerine gitti. Azmettiren kişi aranıyor.

ADANA'da öldürülen PVC ustası Yusuf Çelik'in (39) cinayet şüphelileri H.H. (15) ve L.A.'nın (15), olay yerine Google konum özelliğini kullanarak gittiği ortaya çıktı. Şüphelilerden H.H., ifadesinde, "M.S.A., aralarında husumet olduğu Yusuf Çelik'i korkutmak için ayaklarından vurmamı istedi. Onu vurmazsam beni öldüreceğini söylemişti. Ben de M.S.A.'dan korktuğum için kabul ettim" dedi.

Olay, 3 Mart'ta Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. H.H. arkadaşı L.A.'nın kullandığı motosikletle PVC ustası Yusuf Çelik'in iş yerine gitti. L.A. dışarıda beklerken içeri giren H.H., belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Başından vurulan Yusuf Çelik hayatını kaybederken, şüpheliler ise kaçtı. Bir süre sonra polise teslim olan L.A. ile H.H. tutuklandı.

Soruşturmada H.H. ile L.A.'nın cinayetin işlendiği adrese, kendilerine gönderilen Google haritalar konumuyla gittiği ortaya çıktı. Önceki ifadesinde Çelik'in kendilerine küfrettiğini belirten H.H., savcılıktaki ifadesinde ise cinayete M.S.A.'nın azmettirdiğini öne sürdü. Çelik'i tanımadığını anlatan H.H., "Yakın zamanda tanıştığım M.S.A., aralarında husumet olduğu Yusuf Çelik'i korkutmak için ayaklarından vurmamı istedi. Onu vurmazsam beni öldüreceğini söylemişti. Ben de M.S.A.'dan korktuğum için kabul ettim. Sanal medyadan Çelik'in fotoğrafını gösterip, iş yerinin adresini de konum olarak gönderdi. Bana silah verdikten sonra tanımadığım bir çocukla, 'Yusuf dükkanda' diye haber gönderdi. L.A. ile birlikte iş yerine gittik. İçeride 2 kişi vardı, elimdeki silahı onlara gösterdim. Üzerime doğru gelince rastgele ateş ettim. Amacım korkutmaktı ancak mermi Yusuf'a isabet etti. M.S.A. bize 'Gidip, teslim olun' dedi. L.A. ile birlikte polise gidip teslim olduk. Olayda kullandığım silahı da polislere verdim. Amacım öldürmek değil, korkutmaktı. Çok pişmanım" dedi.

Motosikleti kullanan L.A. ise birini öldüreceklerinden haberinin olmadığını öne sürerek, "M.S.A. ile bir hafta önce tanıştık. Bana 'Motosiklet kullanmayı biliyor musun?' diye sordu. Bildiğimi söyleyince, 'H.H.'yi bir yere bırakacaksın' dedi. Olay günü evimin önüne gelen H.H.'yi, motosikletle adrese götürdüm. H.H. motosikletten inip, 'Bekle, birazdan geliyorum' dedi. Bir süre sonra silah sesi duydum. Daha sonra H.H. gelip, motosikletin arkasına bindi ve olay yerinden ayrıldık. Birini öldüreceğini bilmiyordum" diye konuştu. Öte yandan polisin, azmettirici olduğu iddia edilen M.S.A.'yı yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Bu arada öldürülen Yusuf Çelik'in eşi Kadriye Çelik ise cinayeti husumetli oldukları boşanma aşamasındaki görümcesinin eşinin ailesinin azmettirdiğini iddia etmişti.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: Yusuf YILDIZ/ADANA,

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:49
Telegram'dan kapıya! "Motokuryeli bahis ağı" için hükümet harekete geçiyor
11:46
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde! İşte ilk sözleri
11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
11:01
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 12:47:35. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.