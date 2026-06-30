Adana'da Cinayetten 18 Sanığa Beraat

Adana'da bir kişinin sokakta tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan 18 sanığın "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine ve haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını tekrar ederek, dosya kapsamında toplanan delillere göre A.Y'nin telefon baz kayıtları incelemesi sonucu olay yerinde bulunduğunu ancak sonrasında firari konumda olduğunu, sanık F.B'nin de olaydan sonra firar ettiği ve Yalova'ya gitmek için başkası adına otobüs bileti aldığını, böylelikle sanıklar H.K. ve Y.K'nin diğer sanıklar A.Y. ve F.B'yi cinayete azmettirdiğini, A.Y. ve F.B'nin fikir ve eylem birliği içinde İbrahim Taşkıran'ı öldürdüğünü belirtti.

Savcı, sanıklar H.K. ve Y.K'nin "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar, sanıklar F.B. ve A.Y'nin ise "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması, diğer 14 sanığın ise "delil yetersizliğinden" beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan tutuksuz sanık F.B, önceki beyanlarını tekrar ettiğini ve cinayetle bir ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Cinayetin işlendiği adrese gitmediğini iddia eden F.B, beraatini istedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Öldürülen İbrahim Taşkıran'ın kızı ve müşteki Sultan Taşkıran ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme heyeti ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle tüm sanıkların beraatine karar vererek, haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasına hükmetti.

İbrahim Taşkıran, 1 Eylül 2023'te merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde yürürken tabancayla açılan ateş sonucu yaşamını yitirmiş, olaya ilişkin 18 sanık hakkında hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.