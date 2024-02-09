Adana'da cipe çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da cipe çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Adana\'da cipe çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, Toros Mahallesi'nde meydana gelen kazada, üzerinde 2 kişi bulunan motosiklet bir cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

09.02.2024 17:45  Güncelleme: 17:46
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde cipe çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

İlçenin Toros Mahallesi Ali Sepici Bulvarı'nda, üzerinde 2 kişi bulunan motosiklet bir cipe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza anı, güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Kaynak: AA

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