Çukurova Belediye Başkanı Kozay, Toroslar'dan Çocuklar İçin Kar Getirtti

(ADANA) - Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, iklimi nedeniyle Türkiye'nin yıl boyunca sıcaklık değerleri en yüksek illerinden biri olan Adana'da hiç kar görmeyen ve ekonomik koşullar nedeniyle kar yağışının olduğu yerlere gidemeyen çocuklar için Toros Dağları'ndan kamyonlarla kar getirtti.

Yarıyıl tatili dolayısıyla Sosyete Pazarı'nda düzenlenen çocuk şöleninde çocukları karla buluşturan Kozay, kasası kar ile dolu olan kamyonun direksiyonuna geçip, getirilen karı şölen alanına kendisi boşalttı.

Kozay'ın sürpriziyle heyecan yaşayan çocuklar, kartopu oynayıp doyasıya eğlenirken, etkinlik alanında çocukların mutluluk çığlıkları yankılandı.

Çocuklarla kartopu oynayan Kozay, yapay kar makinesi ile çocukların coşkusunu zirveye ulaştırdı.

Kozay, "Toroslar'a gidemeyen, ekonomik sorunlar yaşayan vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı karla buluşturmak için Çukurova Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklar memnun oldukça biz daha mutlu oluyoruz. Bu programı yapmamızın asıl nedeni de onları Toros dağlarından gelen karlarla buluşturup eğlenceli vakit geçirtebilmek. Yaptığımız organizasyon tamamen amacına ulaştı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

12D sinema, planetaryumda uzay yolculuğu, 3D gözlükle uzay mekiği deneyimi, yüz boyama, palyaço etkinliklerinin gerçekleştirildiği Çukurova Çocuk Şöleni'nde katılımcılara sıcak çorba ikram edildi.