Adana'da Çukurova Devlet Hastanesi'nin bahçesi ve otopark alanına 300 fidan dikildi.

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla hastanenin açık otopark alanında düzenlenen etkinliğe hastane yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Katılımcılar, hastane yerleşkesindeki uygun alanlara 300 fidan dikti.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Akif Küçükçam, AA muhabirine, hastane yerleşkesinin geniş bir alana sahip olduğunu belirterek, ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.

Ağaçlandırmanın erozyonun önlenmesi, yeşil alanların artırılması ve sıcaklığın azaltılması açısından önemli olduğunu vurgulayan Küçükçam, "Geçen yıl 200 fidan dikmiştik. Bu yıl da 300 fidanı toprakla buluşturuyoruz. Böylece toplamda 500 fidan dikmiş olacağız." dedi.

Küçükçam, uygun alanlarda ağaçlandırma çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, etkinliğe destek veren Orman Bölge Müdürlüğü ile hastane çalışanlarına teşekkür etti.