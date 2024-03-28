Adana'da Cumhur İttifakı'nın Çukurova Belediye Başkan adayı Firdevs Cingözler'in düzenlediği yürüyüş - Son Dakika
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Adana'da Cumhur İttifakı'nın Çukurova Belediye Başkan adayı Firdevs Cingözler'in düzenlediği yürüyüş

Adana\'da Cumhur İttifakı\'nın Çukurova Belediye Başkan adayı Firdevs Cingözler\'in düzenlediği yürüyüş

Adana'da, Cumhur İttifakı'nın Çukurova Belediye Başkan adayı Firdevs Cingözler tarafından "Beklenen değişime adım adım" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

28.03.2024 22:24
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Adana'da, Cumhur İttifakı'nın Çukurova Belediye Başkan adayı Firdevs Cingözler tarafından "Beklenen değişime adım adım" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Çok sayıda vatandaş, merkez Çukurova ilçesi Turgut Bulvarı ile Adnan Kahveci Bulvarı kesiştiği kavşakta toplandı.

Klasik arabaların da bulunduğu etkinlikte, ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları bulunan kalabalık Turgut Özal Bulvarı'nda yürüdü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de yer aldığı yürüyüş, Şehitler Bulvarı'na kadar sürdü.

Cingözler, burada yaptığı konuşmada, seçimlere az bir süre kaldığını belirterek, "Değişime adım adım yaklaştık. İnşallah değişim bizimle olsun. Bu yürüyüşümüz inşallah zafer yürüyüşümüz oldu. Az kaldı, 2 gün sonra zaferimizi kutlayacağız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Cumhur İttifakı'nın Çukurova Belediye Başkan adayı Firdevs Cingözler'in düzenlediği yürüyüş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Cumhur İttifakı'nın Çukurova Belediye Başkan adayı Firdevs Cingözler'in düzenlediği yürüyüş - Son Dakika
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