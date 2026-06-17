Adana Büyükşehir Belediyesi, D-400 Karayolu'nda Yürütülen Kavşak Çalışmalarında Sona Yaklaştı - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi, D-400 Karayolu'nda Yürütülen Kavşak Çalışmalarında Sona Yaklaştı

17.06.2026 11:29  Güncelleme: 12:48
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Adana Büyükşehir Belediyesi, D-400 Karayolu üzerindeki farklı seviyeli kavşak projesinde sona yaklaştı. Girne Bulvarı–Ege Bağatur Üst Geçidi'nde asfalt çalışmaları devam ediyor. Köprünün üst kısmı önümüzdeki hafta trafiğe açılacak.

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından D-400 Karayolu üzerinde yürütülen farklı seviyeli kavşak çalışmalarında sona yaklaşıldı. Proje kapsamında yapımı süren Girne Bulvarı– Ege Bağatur Üst Geçidi'nde ise çalışmalar devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, D-400 Karayolu üzerinde yürütülen farklı seviyeli kavşak çalışmalarında sona yaklaştı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, D 400 Karayolu Girne Bulvarı Ege Bağatur Üst Geçidi'nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi, ekiplerden bilgi aldı.

Geçer, çalışmaların Adana'ya hayırlı olmasını dileyerek, "D-400 trafiğine nefes aldıracak Farklı Seviyeli Kavşak Projemizde sona yaklaştık. Önümüzdeki hafta başında köprünün üst kısmını trafiğe açarak hizmete sunuyoruz. Alt yoldaki çalışmalar sürerken, hemen ardından Asri Mezarlık önündeki köprülü kavşak projemizi başlatıyoruz. Bölgedeki sabah ve akşam yoğunluğunu büyük ölçüde azaltacak bu dev yatırımın Adana'mıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediyesi, D-400 Karayolu'nda Yürütülen Kavşak Çalışmalarında Sona Yaklaştı - Son Dakika

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