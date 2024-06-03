Adana\'da DEAŞ Üyesine Para Gönderdiği İddia Edilen Sanık Hakkında Dava Açıldı

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Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesine para gönderdiği iddia edilen tutuksuz sanık hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol tedbiri uygulanan D.Ö. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, D.Ö'nün kentte DEAŞ lehine faaliyet yürüttüğü, para topladığı ve "terör örgütü üyeliği" suçundan adli işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Sanığın, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan hakkında dava açılan M.Ş'ye "kitap ücreti" adı altında 3 bin 76 lira gönderdiği belirtilen iddianamede, D.Ö'nün aralarında akrabalık bağı ve ticari bağlantı bulunmayan M.Ş'ye yaptığı para transferi ile diğer delillere ilişkin makul açıklama getiremediği anlatıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.