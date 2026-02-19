Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Çotlu Mahallesi'ndeki dereye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Sudaki araçtan çıkarılan cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Dereye Devrilen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?