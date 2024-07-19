4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi

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Adana merkezli 4 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 'Deveciler' olarak bilinen, 4 kişinin öldürülmesi ile çeşitli suçlara karışan organize suç örgütünün lideri C.İ. (58) ile beraber 6'sı tutuklu, 43 sanığın yargılanmasına başlandı. Haklarında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet istenen C.İ. ile oğlu Y.İ. üzerlerine atılı suçları kabul etmezken, tutuklu tüm sanıklar ilk duruşmada yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Büyükgöçer, Bedirhan Baygara, Ozan Büyükgöçer ve Rıdvan Demir'in öldürülmesi ile bazı yaralama, yağma olaylarını gerçekleştirdikleri iddia edilen ve kendilerini 'Deveciler' olarak adlandıran organize suç örgütünü deşifre etti. Polis, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 43 kişiyi yakalamak için harekete geçti. Ekipler, 23 Aralık 2022'de Adana, İstanbul, Gaziantep, Nevşehir ve KKTC'de belirlenen 58 adrese baskın yaptı. Örgüt lideri olduğu öne sürülen C.İ., KKTC'de yakın korumaları ile; oğlu Y.İ. ise İstanbul'da bir rezidansta gözaltına alındı. Rezidansta yapılan aramada; hafif makineli tüfek, sinyal kesici cihaz ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Örgütün Adana'da işlettiği bar ve kafede yapılan aramalarda da hafif makineli tüfek, 4 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi bulundu. Diğer şüphelilere ait iş yeri ve evlerde yapılan aramalarda 2 Kalaşnikof tüfek, 3 hafif makineli tüfek, 33 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği, 686 dolu fişek, 3,86 gram esrar, sinyal kesici cihaz ve sahte kimlik ele geçirildi.

Gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden suç örgütünün lideri C.İ., oğlu Y.İ. (36), A.T. (24), F.K.(42), G.İ. (33) ve R.K. (27) tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

237 SAYFALIK İDDİANAME

Cumhuriyet savcısı, suç örgütü ile ilgili soruşturmasını tamamlayarak 6'sı tutuklu 43 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma', 'Örgüte üye olma', 'Suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla yağma', 'Tasarlayarak öldürme', 'Kasten yaralama', 'Basit yaralama', 'Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması taşınması bulundurulması' suçlarından 237 sayfalık iddianame hazırladı. Çete lideri C.İ. ile oğlu Y.İ. için 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, diğer sanıklar için farklı oranlarda cezalar talep edildi. 14 müştekinin bulunduğu iddianame, Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

DURUŞMA 3 GÜN SÜRDÜ

Sanıkların yargılanmasına başlandı. 3 gün süren duruşmaya tutuklu sanıklardan suç örgütü lideri C.İ., oğlu Y.İ., A.T. ve F.K. bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, G.İ. ve R.K. duruşma salonunda hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşma, kayda alınarak yapıldı. Sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Suç örgütü lideri C.İ., savunmasında, "Soruşturma aşamasındaki savunmam doğru ve geçerlidir, tekrar ederim. Üzerime atılı suç örgütü yöneticiliği suçlamasını ve bu kapsamda da diğer eylemlerden dolayı yöneticilik sıfatımdan kaynaklı suçlamayı kabul etmiyorum" diyerek beraatini istedi.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

C.İ.'nin örgütte yönetici konumunda bulunan oğlu Y.İ. de suçlamaları kabul etmedi. Y.İ., "Gerek suç örgütü yöneticiliği gerekse de diğer suçlamaları kabul etmiyorum. Zaten bir kısım eylemlerle ilgili hakkımda yargılama yapılmış olup, ceza almıştım. Mahkemeniz yargılamasına konu suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Diğer sanıklar da suç örgütü ile ilgilerinin olmadığını belirtip, suçlamaları kabul etmedi. Savcı, sanıkların üzerlerine atılı suçun niteliğini ve delil durumunu dikkate alarak, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını isteyip, diğer eksikliklerin giderilmesini talep etti.

DOSYADA TUTUKLU KALMADI

Mahkeme heyeti, suç örgütü lideri C.İ., oğlu Y.İ. ve diğer sanıklar F.K., G.İ., R.K., A.T.'nin üzerlerine atılı suçlarla ilgili delillerin toplanmış olması ve kaçma şüphelerinin bulunmaması, suç vasıflarının lehlerine değişme ihtimali dikkate alınarak, tahliyelerine karar verdi. Heyet, tahliyelerine karar verilen tüm sanıklara yurt dışına çıkış yasağı ve her ayın 2 günü imza atmaya ilişkin denetim tedbirine tabi tutulmasını da kararlaştırdı. Haklarında adli denetim tedbiri devam eden diğer sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağına ilişkin adli denetim tedbirlerinin devamına, bunun dışında kalan diğer adli denetimlerin kaldırılmasına da karar veren heyet, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.