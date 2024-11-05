Adana'da Dolandırıcılık Zanlısı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Adana'da Dolandırıcılık Zanlısı Gözaltına Alındı

Adana\'da Dolandırıcılık Zanlısı Gözaltına Alındı

Özel okul kurucusu Y.G, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alındı.

05.11.2024 13:47
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Adana'da, dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Kentteki bir özel okulun kurucusu Y.G, "özel evrakta sahtecilik", "bedelsiz senet kullanma", "dolandırıcılık" ve "emniyeti suistimal" suçlamasıyla yakalandı.

Sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirilen Y.G, kendisini görüntüleyen gazetecilerin soruları üzerine, "Susma hakkımı kullanabilir miyim?" dedi.

Y.G, daha sonra Yüzüncüyıl Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Dolandırıcılık Zanlısı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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