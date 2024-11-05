Adana\'da Dolandırıcılık Zanlısı Gözaltına Alındı

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Adana'da, dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Kentteki bir özel okulun kurucusu Y.G, "özel evrakta sahtecilik", "bedelsiz senet kullanma", "dolandırıcılık" ve "emniyeti suistimal" suçlamasıyla yakalandı.

Sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirilen Y.G, kendisini görüntüleyen gazetecilerin soruları üzerine, "Susma hakkımı kullanabilir miyim?" dedi.

Y.G, daha sonra Yüzüncüyıl Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.