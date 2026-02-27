Adana'da Döviz Bürosuna Saldırı: 7 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Adana'da Döviz Bürosuna Saldırı: 7 Şüpheli Tutuklandı

27.02.2026 09:57
Adana'da bir döviz bürosuna yapılan silahlı saldırıyla ilgili 9 kişiden 7'si tutuklandı.

Adana'da döviz bürosuna tabanca ve av tüfekleriyle ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde 23 Şubat'ta M.A.B'ye (46) ait döviz bürosuna gece saatlerinde tabanca ve av tüfekleriyle ateş açıldı. Kimsenin yaralanmadığı saldırıda, iş yerinin camlarına çok sayıda mermi ve saçma isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada, saldırıyı 3 kişinin gerçekleştirdiğini, olayda kullandıkları aracın plakasının da sahte olduğunu tespit etti.

Bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, görüntülerden yola çıkarak, otomobili Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sokakta park halinde buldu.

İçinde kimsenin bulunmadığı otomobili uzaktan takibe alan ekipler, bir süre sonra aracın yanına gelen silahlı saldırının şüphelileri Mertcan Ç. (20) ve B.N'yi (16) gözaltına aldı.

Silahlı saldırının diğer zanlısı Kadir A. (20) ve bu kişileri azmettirdiği öne sürülen Necmi A. (27) ile olayla bağlantılı olduğu iddia edilen Latife D. (20), Eda D. (25), M.İ. (17), Abdülkadir V. (25) ve Kadir T. (27) de operasyonla yakalandı.

Zanlılardan Necmi A'nın, iş yeri sahibi M.A.B'den tehdit ve şantaj yoluyla daha önce para aldığı, ancak devamında istediği parayı alamayınca iş yerini kurşunlattığı ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Latife D. ve Eda D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7 şüpheli tutuklandı.

Bu arada, döviz bürosuna yönelik silahlı saldırı, iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Döviz, Adana, Suç, Son Dakika

