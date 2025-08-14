Adana'da Dronla Denetim: Dolmuş Şoförü Cezalandırıldı - Son Dakika
Adana'da Dronla Denetim: Dolmuş Şoförü Cezalandırıldı

14.08.2025 13:11
Dron destekli denetimde, emniyet kemeri takmayan dolmuş şoförüne 3 bin lira ceza kesildi.

ADANA'da polisin dron destekli trafik uygulamasında, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonuyla konuşurken durdurulan dolmuş şoförü, "Ben istesem takardım, iki dakikada takardım. Telefonda kızımla konuşuyordum, yasak mı" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Bülent Angın Bulvarı'nda dronla trafik denetimi yaptı. Polis, uygulama sırasında emniyet kemeri takmayan ve cep telefonuyla konuşan dolmuş şoförünü tespit edip uygulama noktasına yönlendirdi. Basın mensupları, durdurulan şoföre emniyet kemerini neden kendisini kazadan koruyacak şekilde takmak yerine koltuğun arkasına taktığı soruldu. İsmi açıklanmayan şoför, "Ben istesem takardım, iki dakikada takardım. Tamam, doğru, takılı değildi. Ben yalan söylemedim, gerçekten demedim" dedi.

Telefonla konuşup konuşmadığı da sorulunca şoför, "Evet, kızımla konuşuyordum. Yasak mı?" cevabını verdi. Polis ekipleri, şoföre hareket halindeyken araçta telefonla konuşmaktan 2 bin 167 lira, emniyet kemeri takmamaktan ise 993 lira cezai işlem uyguladı.

Uygulama noktasını görünce emniyet kemerini taktığı belirlenen bir başka sürücü ise, "Dronu görünce taktım, daha öncesinde burada yakalanmıştım bir kere" diye konuştu.

Haber-Kamera: Serhat GÜLER/ADANA,

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.