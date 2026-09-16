Adana'da düğün ve ATM hırsızlığı şüphelisi marketten 6 bin liralık ürün çalarken yakalandı - Son Dakika
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Adana'da düğün ve ATM hırsızlığı şüphelisi marketten 6 bin liralık ürün çalarken yakalandı

Adana\'da düğün ve ATM hırsızlığı şüphelisi marketten 6 bin liralık ürün çalarken yakalandı
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Adana'da geçen yıl 2 düğünde 100 bin lira çaldığı, tahliye olduktan sonra da 4 kişinin 40 bin lirasını yardım bahanesiyle aldığı belirlenen Sinan E., bu kez Yüreğir'de marketten 6 bin liralık ürün çalarken yakalandı. Ürünleri otomobile yüklerken yakalanan şüpheli polise teslim edildi, sorgusu sürüyor.

ADANA'da geçen yıl davetli gibi katıldığı 2 düğünde, gelin ve damada takılan 100 bin lirayı çaldığı gerekçesiyle tutuklanıp, tahliye olduktan sonra da farklı tarihlerde ATM'lerden para çekmekte zorlanan yaşlılara yardım bahanesiyle 40 bin lirayı çalan Sinan E. (49), bu kez de marketten 6 bin liralık ürün çalarken yakalandı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Müşteri gibi markete giren Sinan E., bir süre reyonlarda dolaşıp, market arabasına gıda ve temizlik ürünleri doldurdu. Market arabasını iş yerinin girişinde bırakan Sinan E., dikkat çekmemek için bir süre daha rafları inceledi. Kasadaki yoğunluktan faydalanan Sinan E., yaklaşık 6 bin liralık ürünle ücreti ödemeden marketten çıktı. Bu sırada başka bir müşterinin fark edip, çalışanlara bildirmesi üzerine Sinan E., ürünleri otomobile yüklerken yakalandı. Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polise teslim edildi.

Öte yandan şüpheli Sinan E.'nin, 2025 yılında Sarıçam ilçesinde 2 ayrı düğüne davetli gibi girip, takı töreninde gelin ve damada takılan yaklaşık 100 bin lirayı çaldığı belirlendi. Söz konusu düğünlerde pistte eğlenip, gelin ve damada meşrubat ikram ettiği belirlenen şüphelinin, düğün görüntülerinden yakalanıp tutuklandığı anlaşıldı. Ayrıca cezaevinden tahliye olan Sinan E.'nin, nisan ayında farklı günlerde Yüreğir ilçesindeki çeşitli ATM'lerde, maaşlarını çekmek isteyen 4 kişinin de yaklaşık 40 bin lirasını yardım bahanesiyle çaldığı belirlendi.

Bu arada Sinan E.'nin, yakın bir tarihte tutuksuz yargılanmak üzere yine tahliye edildiği belirtildi. Emniyete götürülen Sinan E.'nin, sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da düğün ve ATM hırsızlığı şüphelisi marketten 6 bin liralık ürün çalarken yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da düğün ve ATM hırsızlığı şüphelisi marketten 6 bin liralık ürün çalarken yakalandı - Son Dakika
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