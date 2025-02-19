Adana'da 'Duygusuzlar Çetesi' Haraç İstemekten Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da 'Duygusuzlar Çetesi' Haraç İstemekten Tutuklandı

Adana\'da \'Duygusuzlar Çetesi\' Haraç İstemekten Tutuklandı

Adana'da, kendilerini 'Duygusuzlar Çetesi' olarak adlandıran 10 şüpheli, 3 esnaftan toplam 35 milyon lira haraç istemiş ve tehdit ettikleri esnafın iş yerlerini kurşunlamış. Olayların ardından 7 şüpheli tutuklandı, 3'ü ise adli kontrolle serbest kaldı.

19.02.2025 12:51  Güncelleme: 12:55
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ADANA'da, kendilerini 'Duygusuzlar Çetesi' olarak adlandıran, tehdit ettikleri 3 esnaftan toplam 35 milyon lira haraç isteyen 10 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin, farklı tarihlerde haraç vermeyi reddeden 3 esnafın iş yerlerini kurşunladığı anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrolle serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, kentte kendilerini 'Duygusuzlar Çetesi' olarak adlandıran ve esnafı tehdit edip, haraç isteyen şebekeyi deşifre etti. Yapılan çalışmada, şüphelilerin, telefonla aradığı oto tamircisi V.K.'den (66) 15 milyon lira, telefon tamircisi Ahmet S. (56) ve oto galerici Kadir Ç.'den (24) ise 10'ar milyon lira haraç istediği tespit edildi. Mağdurların parayı ödememesi üzerine, yüzlerini motosiklet kaskı ve kar maskesiyle gizleyen Efehan Ö. (20) ve Ramazan K.'nin (19), farklı tarihlerde iş yerlerini hafif makineli tüfek ve tabancayla kurşunladığı belirlendi. Silahlı saldırı anları ise cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Tespitler üzerine polis ekipleri, şebeke üyesi 10 şüphelinin yakalanması için Yüreğir ilçesindeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, kapıları koçbaşıyla kırılıp girilen adreslerde Efehan Ö., Ramazan K. ile diğer şüpheliler Hakan O. (22), Emrullah T. (27), İbrahim G. (20), Musa K. (24), Hakan G. (19), Salih G. (19), T.C.Ü. (17) ve C.T. (17) gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde silahlı saldırılarda kullandıkları hafif makineli tüfek, ruhsatsız tabanca, kask, kar maskesi ve eldivenler ile 24 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İTİRAF ETTİLER

Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, haklarındaki suçlamaları kabul edip, haraç isteyip, para ödemeyenlerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlediklerini itiraf etti. İşlemlerinin ardından 'Yağma' suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan K., Musa K., Efehan Ö., Hakan O., Emrullah T., İbrahim G. ile T.C.Ü. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber : Anıl ATAR - Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 'Duygusuzlar Çetesi' Haraç İstemekten Tutuklandı - Son Dakika

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