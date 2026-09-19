Adana'da düzenlenen 39. Ahilik Haftası'nda yılın ahi, kalfası ve çırağı ödül aldı

Adana'da düzenlenen 39. Ahilik Haftası'nda yılın ahi, kalfası ve çırağı ödül aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
39. Ahilik Haftası, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Yüreğir Kültür Merkezi'ndeki programla kutlandı. Birlik Başkanı Niyazi Göger, ahilik kültürünü yaşatmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın ortak sorumluluk olduğunu söyledi; yılın ahi, kalfası, çırağı ödüllendirildi.
Adana'da 39. Ahilik Haftası düzenlenen törenle kutlandı.
Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığınca hafta kapsamında Yüreğir Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.
Birlik Başkanı Niyazi Göger, programda, ahilik kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.
Daha sonra yılın ahisi, kalfası ve çırağı olarak seçilenlere ödülleri verildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?