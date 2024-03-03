Adana'da düzenlenen operasyonda 74 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da düzenlenen operasyonda 74 kişi tutuklandı

Adana\'da düzenlenen operasyonda 74 kişi tutuklandı

Adana merkezli 20 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-23' operasyonlarında gözaltına alınan 146 şüpheliden 74'ü tutuklandı. Operasyon kapsamında bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan şüpheliler, Adana'ya getirilerek işlemleri tamamlandı. 14 şüpheli serbest bırakılırken, 132 zanlıdan 74'ü tutuklandı ve 58'i adli kontrol şartıyla salıverildi. Operasyon sonucunda ruhsatsız silahlar, kripto varlık madenciliği cihazları, milyonlarca lira değerinde mal varlığı ele geçirildi.

03.03.2024 10:15  Güncelleme: 10:30
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Adana merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-23" operasyonlarında gözaltına alınan 146 şüpheliden 74'ü tutuklandı.

Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanlara yönelik Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 2 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda yakalanan zanlılar Adana'ya getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 14 şüpheli serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 132 zanlıdan 74'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 58'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sivas ve Şırnak'ta eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-23" operasyonlarında, "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 146 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Operasyon kapsamında şüphelilerin, "Meta Trader-4", "Meta Trader-5" ve "Vakıf Capital Yatırım" isimli mobil uygulamalar ve sabit telefon numaraları üzerinden, vatandaşlarla "Forex yatırım vaadiyle yüksek kazanç" sağlama bahanesiyle iletişime geçtikleri, sahte yatırım uygulamalarından gerçek olmayan kazançları gösterip para talep ettikleri ve haksız kazanç sağladıkları belirlenmişti.

Çalışmada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı av tüfeği, ?35 kripto varlık madenciliği cihazı, 2 milyon 596 bin lira ve çok miktarda altın, döviz ile dijital materyale ele geçirilmiş, yaklaşık 300 milyon lira değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığına da el konulmak üzere adli işlem başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da düzenlenen operasyonda 74 kişi tutuklandı - Son Dakika

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