Adana'da Eşini Bıçakla Yaralayan Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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Adana'da Eşini Bıçakla Yaralayan Sanık Hakkında Dava Açıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan sanık hakkında 'eşe karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanığın, eşine saldırıp olay yerinden kaçtığı ve hayati bölgelerini hedef aldığı belirtilen iddianamede, sanığın suçlamaları kabul etmediği ifade edildi.

11.07.2024 12:07
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan sanık hakkında "eşe karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Doğankent Mahallesi'nde 23 Mart'ta L.T'nin evinde bıçakla ağır yaralanmasıyla ilgili 25 Mart'ta tutuklanan kocası H.T. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü H.T'nin evde eşi L.T. ile bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadığını belirtildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T'nin bıçakla eşine saldırdığı, öldürme kastıyla ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde L.T'yi yaralayıp olay yerinden kaçtığı, eşinin hayati bölgelerini hedef alarak eylemini gerçekleştirdiği aktarılan iddianamede, sanığın üzerine atılı "eşe karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Kaynak: AA

Yüreğir, Adana, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Eşini Bıçakla Yaralayan Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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