Adana'da Eşini Boğan Adam Polise Teslim Oldu

06.03.2026 12:02
Naim Aladağ, tartıştığı eşi Nesrin Aladağ'ı boğarak öldürdü ve sonra polise teslim oldu.

ADANA'da Naim Aladağ (53), tartıştığı eşi Nesrin Aladağ'ı (48) boğup, polise teslim oldu.

Olay, dün gece saatlerinde Sarıçam ilçesi Elif Su Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Naim Aladağ ile 3 çocuğunun annesi Nesrin Aladağ arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Naim Aladağ, eşini boğdu, ardından da polisi arayarak cinayet işlediğini söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polise teslim olan Naim Aladağ, sorgusu için emniyete götürüldü. Nesrin Aladağ'ın cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber: Gülşah ATICI-Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: DHA

